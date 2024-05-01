1 Mayıs'a damga vuran görüntü! CHP'li Belediye Başkanı işçilerle çöp topladı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Giresun Belediye Başkanı seçilen Fuat Köse'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne işçilerle çöp topladığı görüntüler damga vurdu.

İstanbul'da olaylı geçen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin çöp topladığı görüntüler damgasını vurdu.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI İŞÇİLERLE ÇÖP TOPLADI

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Giresun Belediye Başkanı seçilen Fuat Köse, 1 Mayıs sabahı erkan saatlerde belediye temizlik işçileriyle beraber kahvaltı yaptıktan sonra çöp kamyonunun arkasına geçerek mesai yaptı.

ÇÖP ARABASININ ARKASINA TUTUNDU

Temizlik aracının arkasına tutunan Başkan Köse, çöp konteynerlerini araca boşalttı, dökülen çöpleri topladı, yerleri süpürdü. Köse’yi fark eden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştılar.

"ONURLU BİR İŞ YAPIYORLAR"

Belediye Başkanı Köse, temizlik işlerinde görev yapan belediye emekçilerinin onurlu bir görev ifa ettiklerini belirterek, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, çalışanlarla birlikte olup onların günlük zorluklarını yaşamaktan onur ve gurur duydum.

Alın teri ve emekleriyle evlerine ekmek parası götürüyorlar. Yerel yönetimlerin çalışan emekçilerle ve vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.