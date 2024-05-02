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ABD'den Exxon Mobil görüşmesine ilişkin açıklama: Türkiye önemli rol oynuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD&#039;den Exxon Mobil görüşmesine ilişkin açıklama: Türkiye önemli rol oynuyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde Türkiye'nin ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil ile yaptığı görüşmenin gündemini değerlendirdi.

Devam eden ticari müzakereler hakkında yorum yapmayacağını kaydeden Patel, bölgedeki tüm ülkeleri enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve Rusya'ya olan enerji bağımlılıklarını azaltmaya teşvik ettiklerini belirtti. "Güney Gaz Koridoruna ev sahipliği yapan Türkiye, Avrupa'nın enerji arzının çeşitlendirilmesinde ve Rusya'dan bağımsızlaşmasında çok önemli bir rol oynuyor." Patel, Ankara'nın Ukrayna'daki savaş sırasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kaynaklarını çeşitlendirmek için adımlar attığını söyledi.

TEDARİK PORTFÖYÜ HEDEFİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) için görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Bayraktar, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin enerjide bağımsızlığını artırmak için çeşitli adımlar attığını vurguladı.

Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithal ettiğine dikkat çeken Bayraktar, tek bir tedarikçiye bağımlı olmadan yeni bir tedarik portföyü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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