Tokat'ta elektrik direğinden düşen işçi öldü
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Tokat'ta, arızalı olan elektrik direğine tamirat için çıkan 26 yaşındaki işçi, düşerek hayatını kaybetti.
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya Yaylası'nda arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen 26 yaşındaki Sedat Güner olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Güner'in cesedi, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı