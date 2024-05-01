Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tokat'ta elektrik direğinden düşen işçi öldü

Tokat'ta elektrik direğinden düşen işçi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tokat&#039;ta elektrik direğinden düşen işçi öldü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat'ta, arızalı olan elektrik direğine tamirat için çıkan 26 yaşındaki işçi, düşerek hayatını kaybetti. 

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya Yaylası'nda arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen 26 yaşındaki Sedat Güner olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Güner'in cesedi, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
BAE kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed öldü, ülkede 7 gün yas ilan edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TSK'ya iftira atmıştı, 1 Mayıs'a damga vurdu! İmamoğlu ile Özel'e Fincancı tepkisi - Gündemİmamoğlu ile Özel'e Fincancı tepkisi!Şiddetli yağış sırasında şantiyeye yıldırım düştü: Bir işçi ağır yaralı - GündemŞiddetli yağış sırasında şantiyeye yıldırım düştüSokak ortasında silahlar çekildi: Vuran 17, vurulan 16 yaşında - GündemSokak ortasında silahlar çekildi: Vuran 17, vurulan 16...Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu - GündemNevşehir’e şehit ateşi düştüErdoğan'dan TRT’ye kutlama mesajı - GündemErdoğan'dan TRT’ye kutlama mesajıAsfalt çöktü, mahsur kalanlar kepçelerle kurtarıldı: Çok sayıda il şiddetli yağışların pençesinde! - GündemÇok sayıda il şiddetli yağışların pençesinde!
Sonraki Haber Yükleniyor...