Türkiye Gazetesi

11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan Orhan Kalabalık'ın cansız bedeni aylar sonra Sinop'un Türkeli ilçesinde sahile vurdu. Talihsiz adamın cesedi balıkçılar tarafından bulundu.

7 KİŞİ HALA KAYIP

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Türkeli'nin Güzelkent köyü sahilinde karaya vuran ceset, DNA incelemesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Araştırmalar neticesinde cesedin Bozkurt'ta 11 Ağustos'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nda ikamet eden ve o günden bu yana kayıp olarak aranan 39 yaşındaki Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi.

Cesedin kimlik tespitinin yapılmasıyla Bozkurt'ta selde kaybolanların sayısı 7'ye düştü.

Orhan Kalabalık ile eşi Server, oğlu Arda ve Yusuf'la birlikte selde yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yaşıyordu. Sele ikamet ettikleri binada yakalanan Kalabalık ailesinden anne Server ve oğlu Arda'nın cansız bedeni ekiplerin çalışmasının ardından bulunmuş, baba Orhan Kabalık ile oğlu Yusuf'un bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Bozkurt'ta sel felaketinin ardından deprem yıkıntılarını andıran görüntüler ortaya çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı. 82 kişinin hayatını kaybettiği afette 9 kişi kaybolmuştu. Daha sonra 1 kişinin daha cansız bedeninin bulunduğu haberi gelirken, 115 gündür 7 kişiden henüz haber alınamamıştı.

Bozkurt yeniden sular altında kaldı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kuvvetli sağanak sonrası cadde ve sokaklar yeniden sular altında kaldı.

Sel felaketi yaşanan Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldı Sel felaketiyle zor zamanlar ve acı kayıplar yaşanan Bozkurt'tan 12 bin kamyon çamurun çıkarıldığı öğrenildi.

TOKİ, Bozkurt’ta yaraları sarıyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kastamonu Bozkurt’ta dükkânları selden zarar gören esnafın yaralarının sarılması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Savaş alanı değil; Bozkurt... Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine meydana gelen sel felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Her sokakta ise felaketin izleri görülüyor.