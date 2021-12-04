Türkiye Gazetesi

İstanbul Beykoz'da facianın eşiğinden dönüldü. Anadolukavağı önlerinde birbirlerine çatan gemi ve gezi teknesi kaza yaptı. Kaza sonrası 2 kişinin hafifçe yaralandığı öğrenildi.

CAN KAYBO VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ YAŞANMADI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''M/V KARADENİZ-5 gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesinin Anadolukavağı önlerinde birbirlerine çatması üzerine KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye intikal etmiştir. İki kişinin hafif yaralandığı maddi hasarlı olayda, can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır'' ifadeleri kullanıldı.

Seyir hatası kazayı getirdi: Hindistan’daki Kuç Körfezi’nde iki gemi çarpıştı Hindistan’da bulunan Kuç Körfezi’nde iki yük gemisi, seyir planlamasında gerçekleşen yanlışlıktan kaynaklandığı düşünülen hata nedeniyle çarpıştı.

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Yük gemisi balık havuza çarptı: 3 balık havuzu zarar gördü 1 milyon balık kaçtı Muğla’da Güllü Körfezi açıklarında ilerleyen Queensland bandıralı yük gemisi 1 balık havuzunu parçalayarak 2 balık havuzuna da zarar vererek yaklaşık 1 milyon balığın denize kaçmasına sebep oldu.