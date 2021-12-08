Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sel felaketi nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kaynak aktardıklarını açıkladı. Bakan Yanık, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sel sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak aktardık. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz sahada hayat normale dönene kadar vatandaşlarımızın yanında olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık'tan Başak Cengiz açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz cinayetiyle ilgili görüntüleri sızdıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.