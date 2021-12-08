Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında aralık ayı içerisinde 640 milyon lira yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirterek ödeme dönemi içerisinde 495 milyon lira da engelli aylığı ödemesi yapacaklarını vurguladı.
Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1,13 milyar lirayı aşan bir ödeme yapacaklarını aktaran Yanık, "Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
TALEP EDİLMESİ HALİNDE AYLIKLAR HANELERE DE TESLİM EDİLECEK
Bakan Yanık, ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını anımsatarak talep edilmesi halinde aylıkların hanelere de teslim edilebileceğini belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:
"Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştiriyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımıyla bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız."
Bakan Derya Yanık açıkladı! '179 milyon TL ödeme yapıyoruz' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Eylül ayına ilişkin Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları, Çoklu Doğum Yardımı ve Kronik Hastalık Yardım Programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 179 milyon TL ödeme yapıyoruz” dedi.
Yeni bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Derya Yanık, "Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görevi devreden bakanlarımızın her birisi çok kıymetli, çok özveriyle çalışmış isimler. Onlardan aldığımız bayrağı biz taşıyacağız." dedi.