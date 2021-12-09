Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısı yapılıyor.
İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını saat 10.00'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK)gerçekleştirildi. Görüşmeler devam ediyor.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek.
Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Gözler yeni asgari ücrette: Emekli de yüzde 40 zam istiyor Yılın son günlerinde gözler asgari ücrete çevrilmişken, ortalama emekli aylıklarının asgari ücretin altında kaldığını belirten Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ergün, emeklilerin asgari ücret düzeyinde emekli maaşı almak istediğini vurguladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi Milyonları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ev sahipliğinde başlamıştı. Pazarlıkta ikinci toplantı bugün işçi kesiminin ev sahipliğinde yapıldı. Prof. Dr. Sefer Şener asgari ücret zammının iki rakam arasına sıkıştığını belirterek, "Benim yaptığım hesaplara göre asgari ücretin yüzde 30’un altına inmesi ve yüzde 45’in üzerine çıkması çok mümkün görülmüyor. Neresinden bakarsanız bakın 3 bin 600 lira ile 4 bin 90 lira arasında sıkışmış durumda." dedi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç toplantı sonrasında asgari ücretin bu hafta içi açıklanacağını söyledi.