Türkiye Gazetesi

TİSK, ' Asgari ücret 3100 TL' iddiaları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü toplantısının ardından basında bazı hatalı rakamların yer aldığı vurgulandı.



İşte o ifadeler;

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmemiştir. Toplantıda TÜİK tarafından sağlanan parametreler ve Hacettepe Üniversitesi beslenme kalıbı referanslarına göre asgari geçim tutarına ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda kullanılan formüller, hesaplamalar, varsayımlar ve yaklaşımlar üzerinden yapılan çalışmada, asgari geçim tutarına ilişkin belli bir bant aralığında sonuçlara ulaşılmış ve komisyon çalışmalarında değerlendirilecek göstergelerden biri olarak değerlendirmeye sunulmuştur. Bu rakamlar kesinlikle herhangi bir tarafın asgari ücret önerisini içermemektedir. Bu kapsamda TİSK'in asgari ücretin 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi yönünde bir önerisi olmamıştır."

'HERHANGİ BİR RAKAM SUNULMADI'

Açıklamada, toplantının ardından TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un toplantıda herhangi bir rakamsal öneri sunulmadığı yönündeki beyanları anımsatılarak "Asgari ücretli çalışanları enflasyona karşı koruyacak ve tüm tarafların üzerinde anlaşabileceği ortak bir rakam tespit edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Çalışanlarımızla birlikte büyümeyi benimsemiş bir kuruluş olarak çalışanlarımıza, işletmelerimize ve ülkemize fayda sağlayacak her kararın altına imza atacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz." denildi.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Asgari ücrette anlaşma sağlanamadı! Milyonların merakı dördüncü toplantıya kaldı Asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. Üçüncü toplantı sona erdi. Toplantı sonrası taraflardan ilk açıklamalar geldi. Toplantıda işveren temsilcisi TİSK 3 bin 100 TL, işçi temsilcisi Türk-İş ise 3 bin 900 TL olmasını istedi. Tarafların rakam konusunda anlaşmazlıkları sürüyor. Net rakam dördüncü toplantının ardından belirlenecek.