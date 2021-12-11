Türkiye Gazetesi

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sağlık çalışanlarının maaşları, özlük hakları konusunda atılacak adımları ortak iradeyle atmalıyız dedik. Bakanlığımıza verdiğiniz destek için şükran duyuyor ve desteğinizin son noktaya değin devam edeceğine inanıyorum.

"İLAÇ BULUNMUYOR HABERLERİNİN GERÇEKLE İLGİSİ YOK"

Türkiye'de ilaç bulunamıyor haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek 'Türkiye'ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz' feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız.

Ülkemizde aşı geliştirecek, biyoteknolojik ürün geliştirecek ve üretecek modern bir merkeze kesinlikle ihtiyaç var. Bu konudaki hazırlığımızı tamamladık. Dün itibariyle bu tesisin ihale süreci başladı. Çok yakında tüm detaylarını paylaşacağız. Rahmetli Refik Saydam'ın mirasına sahip çıkıyoruz."

Koronavirüste son durum belli oldu, Bakan Koca, ‘endişe giderek azalıyor’ dedi: Aylar sonra bir ilk Sağlık Bakanlığı koronavirüste son durumu paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi ise hayatını kaybetti.

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıklayıp bir kez daha uyardı: Pişman olmayı beklemeyin Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 254 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti.