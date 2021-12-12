Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı merak uyandırdı. Bakan Pakdemirli, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında “Nesli tükendi deniliyordu” ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli'nin bu paylaşımı sonrası yüzlerce kişi nesli tükendiği sanılan hayvana ilişkin tahminlerini paylaşmaya başladı.

Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri başladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.