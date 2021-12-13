Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 834’üncü gününde de devam ediyor. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için 834 gündür evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu 8 yıldır evladından bir haber beklediğini söyledi.

“OĞLUMU HDP’LİLER KAÇIRDI”

Oğlunun dağa kaçırılmasından HDP Gebze İlçe Başkanlığından görevli bir şahsın sorumlu olduğunu iddia eden gözü yaşlı anne Aksu, “Ben oğlumu bakkala ekmek almak için yolladım daha dönmedi. Akşam saat 17.00 sularında çıktım kendisini aramaya polis memurları çocuk şubesine müracaatta bulunmamı istediler. Daha sonra ben karakola giderek kayıp başvurunda bulundum. Ardından her yere ilanlar astım ama yine de bulamadım. Daha sonra bana görüntülerini gösterdiler ayağı sakat ve dişleri kırık dediler. Eren oğlum ben seni ekmeğe yolladım onların peşine mi yolladım. Dön gel yavrum ne olursun dön gel” diye konuştu.

Evlat nöbeti 832'nci gününde: 3 senedir oğlumdan haber alamıyorum Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 832’inci gününde de devam ediyor.

Evlat nöbeti 829'nci gününde: 'Ölene kadar da burada bekliyorum' Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 829’uncu gününde de devam ediyor.

Evlat nöbeti 827'nci gününde Diyarbakır’da, evlat nöbetindeki ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 827’inci gününde kararlılıkla devam ediyor.