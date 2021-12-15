Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Kasım-3 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca’nın sosyal medya hesabında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs sayısının il bazında yayımlandığı insidans haritasını paylaştı.

COVİD-19 VAKA SAYISINDA ÇANAKKALE ZİRVE

Koca’nın paylaştığı vaka haritasına göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37 ve İzmir'de ise 69,58 oldu. Haftalık vaka haritasına vaka sayısı en çok olan il 472,53 ile Çanakkale oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı



Vaka sayısı en çok artan iller

İllere göre haftalık vaka sayısı haritası