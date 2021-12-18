Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanlarını Dolmabahçe Sarayındaki verdikleri akşam yemeğinde konuk etti.

DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARIYLA AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanlarını Dolmabahçe Sarayındaki verdikleri akşam yemeğinde ağırladı.

Erdoğan çifti, konukları karşılayarak tek tek ilgilendi.

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