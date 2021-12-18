Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, “Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık” temasıyla İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen “3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi”nin ikinci gününde katılımcılara seslendi.

Kalkınma ve refah yolunu Türkiye’nin Afrikalı dostlarıyla yürümek ve mevcut iş birliğini geleceğe taşımak istediğini söyleyen Çavuşoğlu “Amacımız Afrika’yla birlikte kazanmak, birlikte geleceğe yürümek. Bizim Afrika’yla ilişkilere bakışımız stratejiktir, uzun vadelidir” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Afrika ülkesine 50 ziyaretle Afrika’yı en fazla ziyaret eden liderlerden olduğunu belirterek kültür, sağlık, eğitim, savunma başta olmak üzere tüm bakanlıkların, Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Diyanet, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının sahada kalkınma çabalarına güçlü destek verdiğini vurguladı. Türk Hava Yollarının (THY) Türkiye ile Afrika arasında dostluk köprüsü olmakla kalmadığını, Afrika’yı dünyaya bağladığını söyleyen Çavuşoğlu “Türk yatırımcısı Afrika’nın her yerinde kalıcı izler bırakıyor” dedi.

5 YILLIK EYLEM PLANI

Çavuşoğlu, Zirve çerçevesinde sağlık, eğitim ve tarım bakanlarının da toplantılar yaptığını belirterek “Bu Zirve vesilesiyle Ortak Bildiri’ye ilaveten önümüzdeki 5 yılda ne yapacağımıza dair bir eylem planı kabul edeceğiz. Bu eylem planı 5 ana başlık altında, kalkınma, ticaret, sanayi, eğitim, bilişim, kadın, gençlik, altyapı, tarım ve sağlık gibi çok farklı alanlarda somut adımları içeriyor. Dolayısıyla kalkınma yolunu hamasetle değil, icraatla yürüyeceğiz” diye konuştu.

FETÖ DESTEĞİNE TEŞEKKÜR

Çavuşoğlu, Afrika’da barış ve istikrarın tesisi için ortaklığın güçlendirildiğini ifade ederek “Terörle mücadelede Afrika’ya desteğimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle FETÖ’yle mücadelemizde yanımızda duran Afrikalı dostlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Kalıcı barışın ancak siyasi istikrarla tesis edilebileceğinin altını çizen Çavuşoğlu “Bu nedenle seçilmiş iktidarların şiddet yoluyla el değiştirmesine karşı olduğumuzun altını tekrar çiziyorum” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir ülke olduğunu söyleyerek “Afrika’yı az gelişmişlikle, iç savaşlarla, darbelerle anan, bu kısır döngüden çıkmayacağını iddia eden çevrelere inat birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz Afrika’ya inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Covid-19’la mücadeleye ilişkin ise Çavuşoğlu “Kısa süre içinde Türk aşısı TURKOVAC inşallah kullanılmaya başlanacak. O zaman hem aşının Afrika’ya ulaştırılması hem de Afrika’da ortak üretim konusunda Sayın Cumhurbaşkanı’mızın söylediği gibi, Afrika ile Afrika Birliği ve Afrika ülkeleriyle iş birliği yapacağız” dedi.

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Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu: 'Zulmü Alkışlayamam’ şiiri ile birinci olmuştum' 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Afrikalı gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.