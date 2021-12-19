Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden genellikle orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Akdeniz bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde genellikle kuvvetli; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya'nın doğu kıyıları ile Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde, Konya'nın güneyinin Toroslar kesiminde, Karaman çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısının yüksekleri ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu



İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu



KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



DENİZLİ °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu



İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri yerel kuvvetli sağanak, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu



AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların genellikle kuvvetli, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya’nın doğu, Hatay’ın kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.



ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.



ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı sağanak yağış, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.



HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı olması bekleniyor.



ISPARTA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.



İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Konya'nın güneyinin Toroslar kesimi ile Karaman çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.



ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



KONYA °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, güneyinin yüksekleri yoğun kar yağışlı



YOZGAT °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.



BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı



DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı



ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



ÇORUM °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı



SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı



TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, batısının yüksek ve dağlık kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



ELAZIĞ °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı



GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ŞANLIURFA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA

Ege ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Marmara ve Batı Akdeniz’de fırtına bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusu yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinde 4 ila 6, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerine kadar 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.



EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9, akşam saatlerinde 4 ila 6; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerine kadar 8 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m yer yer 4,5 m; Görüş: Orta.



AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, çok kuvvetli yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusu güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: Zayıf.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, doğusu zaman zaman güneydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m, öğle saatlerinden sonra 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.



İstanbul için tarih verildi! İşte il il hava durumu Meteoroloji'nin raporuna göre Toroslar Mevkii'nde ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Yurdun çeşitli bölgeleri için ise kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunuldu. Raporda, İstanbul'da beklenen kar yağışının tarihi de 20 Aralık olarak açıklandı.

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