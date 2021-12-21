Türkiye Gazetesi

Bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Millet İttifakı’na skandal bir talimatta bulundu. CHP ve İYİ Parti’ye çağrı yapan teröristbaşı Karasu, “AK Parti ile MHP yeni bir Türkiye’nin temellerini atıyor. Türk-İslam sentezi diyorlar. Hükûmeti devirmek için halk Türk lirasının değer kaybetmesini ileri sürerek ayağa kalkmalı, sokaklara çıkmalı. CHP-İYİ Parti ve HDP’nin birlikte harekete geçmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Teröristbaşının açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a asılsız ithamlarda bulunarak, “Ekonomik model filan yok. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma ortamı oluşturma peşinde. İnsanları provoke etme peşinde” sözlerini sarf etti. PKK elebaşı ile Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının benzerliği, CHP ve Kandil ilişkisini bir kez daha ortaya koydu. Kaos isteyenlerin söylemleri, planlanan tuzağı deşifre etti.

ALTI TERÖRİST DAHA ETKİSİZ

Bu arada Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgelerinde altı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen iki PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan dört PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” bilgisi paylaşıldı.

PKK'nın hacker grubu itirafçı oldu! Dikkat çeken 'ANF' detayı PKK'nın hacker grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, hackledikleri kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinden ele geçirdikleri verileri örgüt mensuplarına ilettiklerini itiraf etti. Şüphelilerden biri, yetkisiz erişimle elde ettikleri verilerin bir kısmını sosyal medya hesapları ve ANF isimli haber sitesinden PKK propagandası yaparak paylaştıklarını açıkladı.

MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.