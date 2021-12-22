Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilişkin atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy ise görevinden alındı.

2022 vergi ve harç tarifesi Resmi Gazete'de 2022 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeni yılda uygulanacak tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Danıştay üyeliğine Esma Aksoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürülüğüne Musa Şahin getirilirken, Cumhurbaşkanlığı Kurulları'na ise yeni üyeler atandı.