Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiye bağlı ölümlerin artması ve yaklaşan yılbaşı öncesinde piyasaya sahte alkol sürmeye çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Kartal'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı Yılbaşı öncesi sahte içkiye bağlı ölümler artınca ekipler harekete geçti.İstanbul Kartal'da sahte içki üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 1100 litre sıvı etil alkol ve 1008 adet satışa hazır sahte içki ele geçirildi. Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kocasinan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda S.T. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise bin 34 şişede toplam 2 ton 68 kilogram etil alkol ve 172 içki aroma kiti ile bir miktar satışa hazır vaziyette sahte içki ele geçirildi.



Gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.



Sahte içkiden son 10 günde 30 ölüm Türkiye'nin her yerinde sahte içkiden ölüm vakaları artarken, yalnızca İstanbul'da son 10 günde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.