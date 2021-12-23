Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üniversiteler Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkezleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. Afet konusunda koordinasyonu yüksek bir yönetim ortaya koymaya gayret gösterdiklerini ifade eden Soylu, yeni toplanma alanları oluşturulduğunu ifade etti.

Açıklamalarında göç konusuna değinen Soylu şunları söyledi: "21. asrın başından itibaren, Afganistan’da oluşan meselenin, bütün dünyaya yakıcı etki ortaya koyacağı belli değil mi? Belli. Meselenin yerinde çözümüne yönelik etki ortaya koyabildiler mi, çözüm ortaya koyabildiler mi? Hayır. Meseleyi, Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Suriye, Türkiye-İran sınırında sıkıştırdılar. Göç meselesini bir sınır meselesi olarak minimize etmeye çalıştılar. Bizden uzak dursun da nasıl durursa dursun gibi bir ‘mış’ gibi yaparak çözüm üretmeye çalıştılar. Bana alınıyorlar, Angelina Jolie fotoğrafıyla göç meselesini dünyada çözmeye çalıştılar. Yıllardır söylüyoruz, tekrar söylüyoruz, göç meselesi dünyada yeni başladı."

Süleyman Soylu, çözümün bölgesel ve ülkeler arası güçlü ilişkilerden geçtiğini belirtti.

Bakan Soylu: Alenen millete ihanet ediyorlar Bakan Soylu, Avrupa’nın vakıflarından beslenip Türkiye aleyhine çalışanlar olduğuna dikkat çekerek “Alenen casusluk yapıyorlar. Alenen bu ülkenin topraklarına ve bu aziz, asil millete ihanet ediyorlar” dedi.

Bakan Soylu: Tahir Güven’in kanı yerde kalmayacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Meman Aşireti Lideri Tahir Güven’in taziyesinde, "Kanı yerde kalmayacak, bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir.” dedi.