Türkiye Gazetesi

Belediye başkanlarıyla Kızılcahamam’da kampa giren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun bedava elektrik açıklamalarına tepki gösteren Çelik, gündeme dair konulara da değindi.

“BELEDİYE BAŞKANLARINA TALİMAT VERİLDİ”

Sokaktaki başı boş köpekler için belediye başkanlarına talimat verildiğini belirten Ömer Çelik, “Başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan ve hepimize üzüntü veren olaylarla ilgili belediye başkanlarımıza talimatlar verildi. Çocuklar ve savunmasız insanlar bazı sıkıntılı durumlar yaşadılar, hepimizi üzen acılı durumlar gerçekleşti. Belediye başkanlarımız bunu süratle hayata geçirecektir.

Daha insani, insanın doğayla iç içe olacağı yatay mimari de önemli. Cumhurbaşkanımız TBMM açılış konuşmasında yeşil mutabakattan bahsetti. Çeşitli uygulamalarımız yeşil devrimin hayata geçirilmesi için hazır. Belediyelerimizin yapacağı faaliyetler kapsamlı bir şekilde ele alındı.” dedi.

“BELEDİYELERİMİZ DEVLETİN FAALİYETLERİNE KATKI SAĞLADI”

Pandemi döneminde belediyelerin vatandaşlara ulaşmak için özverili bir çaba sarf ettiklerini belirten Çelik, “Belediyelerimiz, pandemide vatandaşlarımıza ulaşmak için çok önemli gayretleri oldu. Belediyelerimiz devletin faaliyetlerine katkı sağladı. Belediyelerimiz bu sınavı Türkiye'de başarıyla verilmesi için önemli çalışmalar ortaya koydular.

Seçimlere doğru giderken hem genel hem yerel seçimlerin zamanında yapılması politikamızın altını çizerek, bu süreyi son derece iyi değerlendirmelerini ifade ettik. AK Parti belediyeleri olarak seçim çalışmalarını güçlü bir şekilde yürütüyorlar.” ifadelerini kullandı.

“KENDİ BELEDİYELERİNİZDE YAPIN”

Kılıçdaroğlu’nun bedava elektrik açıklamasına sert tepki gösteren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, “Hikaye bizim memlekette Adana'da devam ediyor. Seyircisi ne kadar bilmiyorum senaryosu ve oyunculuğu kötü olan bir dizi. Siyasi açıdan rüşvet ve şantaj, etikle bağdaştırılamaz. Bize şu belediyeyi verirseniz, oy verirseniz demek siyasi açıdan kabul edilemeyecek ifadeler. İkincisi bu açıklamaların ardından bir çok arkadaşımız şu çağrıyı yaptı. Belediyeler siz de, madem yapacaksınız kendi belediyeleriniz de bunu yapın. Şimdi de taşlık arazi yok diyorlar. Tutarsızlık üstüne tutarsızlıktır. Bu siyasetçinin mahçup olması lazım.” dedi.

“SEÇİLMEMİŞ CUMHURBAŞKANINA TALİMAT VERİYORLAR”

Kılıçdaroğlu’nun seçilmemiş Cumhurbaşkanı’na talimat verdiğini söyleyen Çelik, “Burada entegre bir politika güçlü bir şekilde yürütülecek. Bir gece tüm tezleri çökenlerin ertesi gün yeni tezlerle ortaya çıkmasını ben ciddiye almıyorum. Denetimler güçlü bir şekilde devam ediyor. Şu andan itibaren düşüşün gerçekleşmesi için denetimler sürüyor. Stokçuluktan tutun da faize kadar vatandaşımıza zarar veren hiçbir ekonomik spekülasyona izin vermeyiz.

Bu CHP geleneğinde Cumhurbaşkanına talimat verme gibi vesayet alışkanlığı vardır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu seçilmemiş Cumhurbaşkanına da talimat veriyor. Kendisi için ben göreve geldiğimde şunu yapacağım dese anlarız. En çok tek adam rejimi diyenler bunlar ama daha olmayan seçilmemiş Cumhurbaşkanına talimat veriyorlar. Bu vesayet zihniyeti açısından kötü anlamda bir seviye yükseltmektir. Kendisi aday değilse ki aday olacağına dair sinyal veriyor. Eğer başkası aday olacaksa şimdiden niye talimat veriyor?” açıklamasında bulundu.

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