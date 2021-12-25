Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı, bazı bakanlıklar ile kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararlara göre; 5 bakanlıkta kritik değişiklikler gerçekleşti.

Kararlara göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel görevinden alındı, yerine Eyyüp Karahan atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Meral Ertan Bulut getirildi.

Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Doğan Yorulmaz, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Salih Livaoğlu, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bekir Çelen atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine Selçuk Çebi getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Murat İlikhan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Burçkin Dal atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Osman Savaş getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına Volkan Koç atandı. Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek görevden alındı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Adak getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı Son dakika haberi: Elektrik faturalarından alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıca bu kanunla birlikte internetten yapılan kaçak maç yayınlarının engellenmesi için TFF yetkilendirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 770 teröristin mal varlıkları donduruldu Aralarında firari Zekeriya Öz, Adil Öksüz, Tarık Toros ve Adem Yavuz Arslan'ın da yer aldığı FETÖ/PDY'li 454 terörist başta olmak üzere, 770 örgüt üyesinin mal varlıkları donduruldu.