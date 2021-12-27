Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11-17 Aralık arasında vaka sayısı en çok artan 9 ili açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan." dedi. 11-17 Aralık arasından en çok vaka sayısı artan il 55,76 ile Rize oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 100 bin kişide illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca Twitter hesabında "11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." açıklamasıyla illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. 11-17 Aralık arasında vaka sayısı en çok olan il 456,84 ile yine Çankakale oldu.