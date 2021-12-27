Türkiye Gazetesi

Üretim ülkelerinde yaşanan don olayları başta olmak üzere taşıma maliyetlerinin de artmasıyla kahve fiyatları yükseldi. 2021 yılında 30 TL olan kahvenin kilogram fiyatı aralık ayına gelince 200 TL’yi buldu. Esnaf kahve fiyatlarının tarifelerinin yazılı olduğu panoyu zamlara göre tekrar düzenledi. Eskiden minimum 100 gramlık kahvenin fiyatının yazılı olduğu panoda şimdi 50 gram fiyatı da eklendi.

KAHVE SATIŞI 50 GRAMA KADAR DÜŞTÜ

Kahve satışı yapan esnaf Muhammed Arslan fiyatların daha da artacağını söyleyerek, “Satışı 50 grama kadar düşürdük, inşallah gramaj olarak daha aşağı düşmez. Bu kadarlık bir miktardan aşağı yukarı 6-7 fincan kahve çıkar. Vatandaş doğal olarak şaşırıyor, ama yapacak bir şey yok. Kahveye don vurduğundan dolayı süreç bu şekilde en az 4-5 ay daha böyle gidecek. Doların düşmesi biraz daha fiyatların artmamasını sağlar” şeklinde konuştu.

KAHVE FİYATLARI 200 TL’Yİ GEÇECEK

Koray Özkılıç, kahve fiyatlarında sadece doların değil arz talep olayına göre de fiyatların değiştiğini söyleyerek “Maalesef küresel bazda Çin’den, Brezilya’dan Endonezya’dan Türkiye’ye gelen bir konteynerin taşıma maliyeti 5 bin dolar gibiyken, şu an bu fiyat 20 bin dolara kadar çıkmış durumda. Aşırı şekilde tüketimin artması ve malın taşınmasındaki ücretin çoğalmasından kaynaklanan fiyat artışı yaşanıyor. Navlun fiyatı arttı. Yüzde 200-300 artış ister istemez ürünün maliyet fiyatına yansıyor. ‘Kahve fiyatları 200 TL’yi geçecek’ diye daha önce de belirtmiştik. İnşallah Mart’ın sonuna kadar 200’ü geçmeden yeni ürüne kavuşuruz” ifadelerini kullandı.

PAKET KAĞITLARINDA DA ARTIŞ YAŞANDI

Direkt üründen ziyade diğer maliyetlerin de kahve fiyatları üzerinde etkisi olduğunu vurgulayan Özkılıç, “Göz ardı edilmemesi gereken bir nokta da kullandığımız, ürünün hava almasını engelleyen alüminyum paket kâğıtların da fiyatlarının artması. Örneğin 30-35 TL iken şu anda 100 TL’ye kadar arttı. Bu da ürün fiyatının artmasına neden oldu. Çünkü kahveyi çektiğin zaman hemen ikram etmiyorsun, mecburen 100, 200 gramlık paketlere koyuyorsun. Bu da bir etken” dedi.

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