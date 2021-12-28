Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Türkiye sınırları içinde bitme noktasına gelen terör örgütü PKK’dan temizlenen Doğu ve Güneydoğu’da ticaret, sağlık ve spor gibi her alanda yaşanan olumlu gelişmeler kalkınma verilerine yansıdı. Hükûmetin verdiği teşvik ve desteklerle Doğu ve Güneydoğu’da yatırımlar tarihî zirvesine ulaştı. Bölgede yatırım yapan iş adamları sayesinde hem istihdam hem de açılan iş yeri sayısı her geçen gün artıyor.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre Doğu ve Güneydoğu’daki organize sanayi bölgelerinde bulunan işletme sayılarında yüzde 61,3’lük, ticaret siciline kayıtlı üye sayısında ise yüzde 91,8’lik bir artış oldu. 2014 yılında OSB’de açılan iş yeri sayısı bin 368 iken bu sayı bugün 2 bin 207’ye çıktı. 2014’te 55 bin 847 olan, ticaret siciline kayıtlı faal üye sayısı da 107 bin 106’ya yükseldi. Söz konusu yatırımlar, vatandaşın refahını artırdı. Bölgede ihracat oranları her geçen gün yükselirken, önümüzdeki günlerde yeni iş alanlarının faaliyete geçmesiyle istihdamın daha da yukarılara çıkması bekleniyor.

ÜNİVERSİTELİLER ARTTI

Bunların yanı sıra, Doğu ve Güneydoğu’da eğitim ve sağlık da önemli bir ivme kazandı. Verilere göre yedi senede üniversite öğrenci sayısı yüzde 103, tıp fakültesini kazanan öğrenci sayısı ise yüzde 98 arttı. Tıp öğrencisi 2014 yılında 2 bin 149 iken bu sayı şu anda 4 bin 270. Ayrıca, bölgede 100 bin öğrenciye düşen öğretmen sayısı da 4 bin 235’ten 5 bin 600’e çıktı. Daha önce güvenlik sebebiyle bölgede yaşanan doktor sıkıntısı da her geçen gün azalıyor. 2014’te 96 olan 100 bin kişiye düşen doktor sayısı, bugün 136’a çıkmış durumda.

Bölgede spor alanında da önemli aşama kaydedildi. 2014’te 692 bin 216 olan lisanslı sporcu sayısı, yüzde 139 artışla 1 milyon 659 bin 947’ye yükseldi.

Bakan Kurum’dan belediyelere “Yeşil Kalkınma” çağrısı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam’da devam eden AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’nda belediye başkanlarına hitap etti. Bakanlık çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Bakan Murat Kurum, belediye başkanlarına “iklim değişikliği ve yeşil kalkınma projeleri hazırlayıp Bakanlığa başvurmaları” çağrısında bulundu.

Kalkınma hamlesiyle örnek oluyor: Gaziantep gibi 5 şehir bizi uçurur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'model şehir' ilan ettiği Gaziantep, şu an 155 farklı alanda binlerce ürün çeşidinde üretim üssü. OECD tarafından şampiyon il ilan edilen şehir, bu açıdan bakıldığında Çin modelinin âdeta Türkiye’deki temsilcisi.

Vatandaşlara yeni ekonomik modele yatırım çağrısı yapıp uyardı: Kalkınma hamlemizin önünü kesemeyecekler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada; bankada, yastık altında dövizi olan vatandaşlara çağrıda bulundu. Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmanın geçici olduğunu ve üretim modelinin fırsatlarına yatırım yapmalarını söyledi.