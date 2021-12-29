Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

"Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi."

BİNGÖL'DE EREN-6 OPERASYONU SÜRÜYOR

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, zorlu kış şartlarına rağmen Eren Kış-6 operasyonunun devam ettiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Bingöl genelinde Eren Kış-6 operasyonunun zaman zaman geçen çetin kış şartlarına rağmen bölücü terör örgütünün kış üstlenmesini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha ederek kullanılmaz hale getirmek maksadıyla kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

BATMAN'DA EREN KIŞ-14 OPERASYONU BAŞLADI

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman İlinde “EREN KIŞ-14 (GÖMÜK) ŞEHİT J.ASB.KD.ÜÇVŞ Süleyman Gür Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 620 personel, 44 operasyonel tim görev alıyor.

MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.