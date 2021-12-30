Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te 2 Pitbull tarafından ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi sürüyor. Küçük kızın sağlık durumuna ilişkin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan açıklamalarda bulundu. Asiye'yi, Prof. Dr. Ömer Özkan ve 10 kişilik ekibin ameliyat ettiğini aktaran Özkan "Çok ciddi yaralanması vardı. İlk girişimlerimiz doku eksikliklerini onarmaktı. Aksi halde daha ciddi şeylerle yüz yüze gelecektik. İlk ameliyatı hayati risk teşkil ediyordu ve bu operasyonu problemsiz yapmayı başardık" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Antalya'ya geldiğinde Asiye'nin kendinde olmadığını dile getiren Özkan "Şu anda genel durumu iyi. Serviste takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizimle sürekli irtibatta" dedi.

"DOKULAR UYUM SAĞLADI"

Özkan, Asiye'ye ileri düzeyde tedaviler uyguladıklarını belirterek "İlerleyen süreçte başka ameliyatlara ihtiyacı olabilir. Saçlı derisini onarmak için de başka ameliyatlar planlandı. Kafasında bazı organları açıktaydı, onları kapatmaktı ilk amacımız. Bu açıdan kafatası ve beyinle iştiraklı bazı yerler vardı. Sırtından alınan dokular mikro cerrahi olarak kafa bölgesine nakledildi. Yapılan dokular uyum sağladı, sağlıklı görünüyor" ifadelerini kullandı.

"ZENGİNDEN AL FAKİRE VER"

Doku naklinin organ naklinden çok farklı bir yöntem olduğuna değinen Prof. Dr. Özlenen Özkan, tedavinin uzun bir süreç olacağını vurguladı. Küçük Asiye'nin saldırının izlerini vücudunda, saçlı derisinde, yüzünde taşıyacağını belirten Özkan "Bunu en aza indirgemek için elimizden geleni yapıyoruz. Eğer yüz felci yoksa saçlı derisine yönelik operasyonlara başlanacak. Kız çocuğu olduğu için saç daha ön planda. Bu anlamda saçı için bir şeyler yapılıyor. Bir yılın sonunda daha farklı bir Asiye ile karşılaşacağız. Yine de çok dikkatli bakıldığında maalesef o saldırının izlerini görmek mümkün olacak. Saç nakli için balon tekniğini uygulayacağız. O balon tekniğiyle orijinal olan saçlarını genişleterek o bölgeyi olmayan bölgeye kaydıracağız. Plastik cerrahide buna 'zenginden al fakire ver' felsefesi deniyor. Bunu uygulayacağız" şeklinde konuştu. Özkan, plastik cerrahi ameliyatların uzun süreçli, birkaç seans gerektiren ameliyatlar olduğunu, hepsinin risk taşıdığını sözlerine ekledi.

Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den güzel haber! Gaziantep'de 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınarak doku nakli yapılmıştı. Operasyonun ardından uyutulan Asiye, dün akşam saatlerinde uyandırılarak yoğun bakım alınmasının ardından bugün ise durumunun iyiye gitmesiyle beraber servise alındı.

Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den güzel haber! Gaziantep'de 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınarak doku nakli yapılmıştı. Operasyonun ardından uyutulan Asiye, dün akşam saatlerinde uyandırılarak yoğun bakım alınmasının ardından bugün ise durumunun iyiye gitmesiyle beraber servise alındı.

Pitbulların saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesine dava açıldı! Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpek tarafından saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ailesine SOHAYKO Derneği tarafından dava açıldı. Küçük Asiye’nin köpeklerin yanında neden tek başına olduğunu soran dernek köpeklerin birileri tarafından kışkırtıldığını iddia etti.