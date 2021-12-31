Türkiye Gazetesi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri, şüphe üzerine bir minibüste arama yaptı. Ekipler, aracın içinde 158,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Yapılan kontrolde minibüsün CHP Osmaniye İl Başkanlığına ait olduğu belirlendi. Sürücü Ç.A. ile kardeşi M.T.A. gözaltına alındı. İki şüphelinin CHP İl Başkanı Mehmet A'nın oğulları olduğu öğrenildi.



BU İLK VUKUATLARI DEĞİL

Öte yandan, zanlılardan M.T.A'nın uyuşturucu ticareti, Ç.A'nın da uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



CHP'li belediyede paravan şirketlerle 17,5 milyon TL vurgun CHP’li İzmir Buca Belediyesinde paravan şirket aracılığıyla kamuyu 17,5 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülen aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 15 şüpheliden 11’i gözaltına alındı.



Kadını döverek bu hale getirdiler, CHP'li başkandan şaşırtan savunma Giresun’un Eynesil ilçesinde Belediye Başkanının yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini iddia eden kadın şikayette bulundu. Kadının öldüresiye dövülmesiyle ilgili konuşan CHP’li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, kadına kimsenin vurmadığını arbede sırasında düşmüş, bir yerlere çarpmış olabileceğini iddia etti.