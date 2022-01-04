Türkiye Gazetesi

Gövde yüksekliği tamamlanan Yusufeli Barajı’nda su tutma çalışmaları için yoğun mesai harcanıyor. DSİ Çoruh Projeleri 26’ncı Bölge Müdürlüğünün açıklamalarına göre, barajda dolusavak hidromekanik imalatları ve dipsavak vana odası inşaat çalışmaları sürüyor. Dev proje tamamlandığında ise ekonomiye 1.9 milyar katkı sağlayacak.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Barajda dolusavak kaplama betonu tamamlanırken, giriş-çıkış havalandırıcı bölgesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Santral binasında idari ve ünite bloklarında mimari işler, trifükatör bölgesinde tıkaç çalışmaları ve mansap düzenlemesi su altı kazı çalışmaları da devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEK BARAJI

Yüksekliği 275 metre olan Yusufeli Barajı, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı.

EKONOMİYE 1.9 MİLYAR KATKI SAĞLAYACAK

Aynı zamanda 2023 yılında elektrik üretimine geçildiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek olan Yusufeli Barajı, ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak.

ENERJİ ÜRETİMİ YÜZDE 10 ARTACAK

Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.

Dev proje tamamlandığında ise 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

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