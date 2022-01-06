Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye’yi bu yıl yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın ilk aylarında Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesinin ardından Türkiye ve Suudi Arabistan arasında siyasi gerginliğin tırmandığı 2020 yılında Türk mallarına yönelik resmî olmayan bir boykot başlatmıştı. Siyasi gerginlik, iki bölgesel güç arasındaki ticari ilişkilere de yansımıştı. Ancak son dönemde Riyad’ın Türkiye’ye yakınlaşma çabaları ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son yaptığı açıklamada Şubat ayında Suudi Arabistan’a resmî bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

BAE ZİYARETİ ŞUBAT AYINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, diğer bir Körfez ülkesi BAE’yi de Şubat ayında ziyaret edecek. Ankara ve Abu Dabi, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed en-Nahyan’ın, Türkiye’ye resmî ziyaretiyle normalleşme sürecine girmişti.

Erdoğan daha sonra İran’da gerçekleştirecek Suriye konulu liderler zirvesine katılacak. Bunların yanı sıra, Ermenistan ile normalleşme dâhilinde karşılıklı tayin edilen özel temsilcilerin ilk toplantısı bu ay gerçekleştirilecek. Güney Kafkasya’da istikrar ve iş birliğine katkı sağlaması için kurulan 6’lı platform toplantısının ikinci Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak. Ayrıca ABD ile F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi için yapılan görüşmelerin ikincisi şubat ayında Washington’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Bilgin'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile Bahçeli'nin konutunda görüşme yaptı.