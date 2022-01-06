Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Van'ın Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararlar ise şöyle;

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Endüstri Bölgesi'nin sınırları değiştirilerek bazı alanlar TPAO'ya münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi.

Bu kapsamda TPAO tarafından Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlendi.

BİTLİS'İN CEVİZDALI KÖYÜ SİİRT'E BAĞLANDI

Bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı.

Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde dalış yasağı uygulanmasına dair 5 Nisan 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararda yer alan Ege Denizi'ndeki dalışa yasak sahalara ilişkin koordinat listesinde bulunan E17 numaralı sahaya ait koordinatlar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince değiştirildi.

Ardahan-Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırlarının da Kara Avcılığı Kanunu gereğince değiştirilmesine karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Kasım’da 1196 yatırım teşvik belgesi verildi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kasım 2021 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımladı. Kasım ayında düzenlenen 1196 yatırım teşvik belgesiyle 27 milyar 763 milyon liralık yatırımların gerçekleşmesiyle 39 bin 170 kişinin istihdam edileceği bekleniyor.

Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre birçok kurum ve kuruluşa atama gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeliğine ise Azize Sibel Gönül atandı.