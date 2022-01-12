Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AKÇAKALE SALDIRISI

Akçakale sınırımızda bölücü terör örgütünün döşediği patlayıcı nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Ülkemize yönelik terör tehditlerini kaynağında kurutmaya devam edeceğiz. Nerede terör tehdidi varsa orada olmaya devam edeceğiz. Milli futbolcumuz Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyorum.

EKONOMİDE HIZLI ADIMLAR

Yeni yılla birlikte ülkemize ve milletimize hizmetlerimize Meclis çatısı altında sürdüreceğimiz bir döneme girdik. Stokçuluğa ceza artırımını içeren paket kabul edilmişti. Bu haftada bireysel emeklilikte devlet katkısının artırılması, BOTAŞ'ın kademeli satış fiyatı uygulayabilmesini, emekli aylıklarının sınırının en az 2 bin 500 lira olmasının, kurumlar vergisinin yüzde 19'a düşürülmesini, toplu sözleşmelerin artış oranının yüzde 7,5 olarak uygulanmasını yerine getirebilmemizi sağlayacak çok sayıda değişiklik teklifi görüşülerek kanunlaşacak. Komisyon çalışmaları da sürecek.

Ülkemizi Türkiye modeliyle en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefimize devam ediyoruz. Bizim neden, niçin yaptığımızı anlamak için hem Türkiye'nin 2 asırlık yolculuğunu hem de dünyadaki gelişmeleri bilmek gerekiyor. Bihaber gafillerin milletimizin moralini bozmaya dönük gayretlerini kimi zaman üzüntü, kimi zaman öfkeyle takip ediyoruz.

Milletimizi kendi değerlerinden, geçmişinden kopartarak köksüz bir ağaç gibi kurutmaya çalışanları hatırlayın. Üretilen eserlere, yapılan reformlara destek vermek yerine üzerine beton döken zihniyetin ipinin kimlerin elinde olduğunu söylemeye gerek yok.

Türkiye'de hangi dönemde her kim bu gidişin önünü kesmek, milleti hak ettiği özgürlüklere kavuşturmak için adım atmışsa başına gelmeyen kalmamıştır. Kendi yaşadıklarımızı biz unutursak, diğer insanlar hadi hadi unutur. Bugünkü gençlere anlatsak milattan önceki hadiseler gibi dinleyecekleri olayları yaşadık. Ülkemizin nasıl kuralsız, ahlaksız, sinsi tuzaklarla köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığını unutmadık.

ENFLASYON VE KUR

Gelişmiş ülkeler bir yüzde 20'li 30'lu görülmemiş enflasyon rakamlarına ulaşmıştır. Ülkemizde de enflasyon sorunu vardır. Ülkemizdeki enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır. Bir şişkinliğin bulunduğu açıkça ortadadır. En kısa sürede bu şişkinliği ortadan kaldırarak milletimizin haksız bir fiyatın altında kalmasının önüne geçeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...