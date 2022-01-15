Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

ATAMALAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yayımlanan atama kararlarına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişliğe Mehmet Konca, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda açık bulunan Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü’ne Osman Nuri Erdem, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü’ne Esra Güler, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne Nebi Çelik, yardımcılığına ise Çağatay Emrah Öngüt, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Aydın atandı.

GÖREVDEN ALINDI

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Zeki Karaoğlu ve Erdinç Hatinoğlu atandı.

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Resmi Gazete’de yayımlandı: Kasım’da 1196 yatırım teşvik belgesi verildi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kasım 2021 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımladı. Kasım ayında düzenlenen 1196 yatırım teşvik belgesiyle 27 milyar 763 milyon liralık yatırımların gerçekleşmesiyle 39 bin 170 kişinin istihdam edileceği bekleniyor.

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