Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın en büyüğü olacak Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aydın'a olan sevgimizi 20 yıldır bu şehre yaptığımız hizmetlerle ispatladık. Bugün de Aydın ziyaretimizi yapımı tamamlanan 1 milyar 353 milyon liralık eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaparak taçlandırmak istedik. Eğitimde çeşitli ilçelerimizde inşa edilen anaokulundan liseye kadar 11 okulumuzun üniversitemizin hastane ek binalarımızın resmi açılışlarını yapıyoruz.

4 bin 400 yatak kapasiteli 2 öğrenci yurdunu, 6 spor salonunu bugün hizmete açıyoruz. Çeşitli ilçelerimize kazandırdığımız sağlık merkezlerimizin resmi açılışlarını da yapıyoruz. Çevre ve Şehircilikte TOKİ'nin 206 konutluk projesinin açılışını yapıyoruz. Gökbel Barajı'nı tarımsal destekleme, gıda tesisi hibe projelerini de bugün hizmete alıyoruz.

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