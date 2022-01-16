Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Gökçeada'nın yaklaşık 126 kilometre açığında gerçekleşti.

AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgide, Ege Denizi'ndeki Gökçeada açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem olduğu kaydedildi. Gökçeada'nın 126 kilometre açığında gerçekeleşen depremin saati 14.48 olarak ölçülürken çevre illerde hissedilen deprem hakkında henüz olumsuz bir ihbar alınmadı.

Başta İzmir ve Çanakkale olmak üzere çevre illerde yaşanan sarsıntının ardından depremşn merkez üssünün Gökçeada'ya uzaklığı tam olarak 125.84 km olarak açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

Türkiye-İran sınırında deprem oldu AFAD'ın verilerine göre, İran'ın Salmas kentinde saat 16.03'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Van'da da hissedildi.