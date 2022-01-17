Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Osmanlı yadigârı Ethem Bey Camii’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, Laç’da inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirmeleri ve Arnavutluk Meclisi’ne hitabının ardından restorasyonu TİKA tarafından yaptırılan tarihi Ethem Bey Camii’nin yeniden ibadete açmalarının bahtiyarlığını yaşadıklarını belirterek, Türkiye’nin ve Arnavutluk’un ortak tarihi ve kültürel mirası olan Ethem Bey Camii’nin aynı zamanda Tiran'ın mücevheri olduğunu kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Evlad-ı Fatihan tarafından ilmek ilmek işlenerek, her bir noktasına, her bir zerresine el emeği, göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz, hamdolsun, bugün o eski ihtişamına, o mimari zarafetine yeniden kavuşuyor. Kalem işi renkli süslemeleriyle Balkanlar’da çok yaygın olan ince bir sanat anlayışını bizlere sunan bu eşsiz eser, mimarisi bakımından da Osmanlı dönemi usullerini günümüze taşıyan en güzide yapılar arasında yer alıyor” dedi.



Hacı Edhem Bey Camii, Osmanlı Devleti zamanında, bugünkü Arnavutluk Cumhuriyetinin başkenti Tiran'da inşa edilen cami. 1791 yılında Hacı Edhem Bey ve babası Petrelalı Molla Bey tarafından inşa edilmiştir. Edhem Bey Camii, Tiran'ın merkezindeki meydanda ve Tiran Saat Kulesinin yanında bulunmaktadır.

Erdoğan'dan Arnavutluk'a 'TURKOVAC' müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a, TURKOVAC aşısıyla birlikte tüm imkanlar seferber edilerek destek verileceğini söyledi.

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