Kırşehir'de, DEAŞ terör örgütüne Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. DEAŞ örgütü adına sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen M.İ.Y.; Kırşehir'de ikamet ettiği yerde polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.
M.İ.Y.'in emniyette ifadesi alınırken DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve örgüt adına keskin nişancılık yaptığı belirtildi.
DEAŞ Terör örgütüne yönelik yapılan oprasyonlarda örgütün keskin nişancısı yakalandı. Şahsın üzerinden örgüt adına yapılan infaz görüntüleri çıktı.
DEAŞ ADINA YAPILAN İNFAZ GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU
Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen M.İ.Y.'de DEAŞ adına infaz yapan ve polis tarafından infaz görüntüleri bulundu.
Polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarının hzı kesmeden devam ettiği öğrenildi.
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