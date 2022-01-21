Türkiye Gazetesi

Alp-Himalaya deprem kuşağında bulunan ülkemizde, sık sık depremler yaşanıyor. Bu kapsamda bir deprem haberi de Elazığ ilimziden geldi. AFAD'tan alınan bilgiye göre; Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 7 KİLOMETRE

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.39'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

ELAZIĞ VALİLİĞİ: OLUMSUZ İHBAR YOK

Deprem sonrası Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

41 ölü, 1607 yaralı

Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Adana Ceyhan ilçesimde saat 08.59'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayseri'de gece yarısı 4,9 büyüklüğünde deprem Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gece yarısı 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyla uyanan vatandaşlar kendini sokağa atarken bazı evlerde çatlaklar oluştu.

Ege Denizi'nde gece yarısı deprem Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında saat 01.31'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.