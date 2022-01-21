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Bakan Koca'dan önemli açıklama
21.01.2022 - 20:35 | Son Güncelleme: 21.01.2022 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N. 16 YIL 2 AY HAPİS cezasına çarptırılmıştır. Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz.
Etiketler : bakan koca,
817898 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/817898.aspx
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