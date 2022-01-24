İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Soylu ile Lamorgese'nin bir telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.
Müjdeli haberi Bakan Soylu verdi! Bir aile daha evladına kavuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden birinin daha evladına kavuşacağını bildirdi.
Bakan Soylu'dan HDP'li Semra Güzel tepkisi: Muhalefet gibi görmezden gelemeyiz Katıldığı bir televizyon programında HDP'li Semra Güzel'in terörist sevgilisi ve PKK kamplarındaki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu; "Biz bu resme sırtımızı dönemeyiz. Muhalefet gibi sulandırma yapamayız, görmezden gelemeyiz." dedi.
Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Luciana Lamorgese ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Soylu ile Lamorgese'nin bir telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.
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