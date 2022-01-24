Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

İstanbul Valiliği açıkladı: Kamuda mesailer 15.30'da sona erecek Son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımdaki aksamaları engellemek amacıyla kamu ve kuruluşlarında mesai saatinin 15.30'da sona ereceğini açıkladı.

Bazı illerde kamu personeline kar izni verildi Türkiye'nin hemen hemen her ilinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sebebiyle birçok şehirde kamu personeli idari izinli sayılacak. Ancak bu herkesi kapsamıyor..