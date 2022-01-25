Türkiye Gazetesi

İstanbul’da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu. İstanbul Valiliği kar yağışı sonrası yaşanan yoğunluk nedeniyle saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.





Ulaşımın durma noktasına geldiği İstanbul'daki hava koşulları dünya basınınında dikkatini çekti.



Geceden beri yüzlerce araç yollarda terkedilmiş şekilde bekliyor. Hava ulaşımında da uçuşların iptal olduğu İstanbul’da kar yağışı dünya basınının da dikkatini çekti. Dünya basınında İstanbul’da yaşanan kar yağışı manşetlere yansıdı.





DÜNYA BASININDA YER ALDI



The National UAE, yaptığı haberde, "İstanbul'u yoğun kar yağışı vurdu." dedi.



Middle East Eye, "Türkiye: İstanbul Havalimanı kar yağışı nedeniyle kapatıldı."



Middle East Monitor, "Yoğun kar yağışı Türkiye'nin büyük şehri İstanbul'u vurdu."



Aljazeera, "Türkiye'de yoğun kar yağışı, İstanbul Havalimanı'nı trafiğe kapattı."



Yahoo News, "İstanbul Havalimanı, Güneydoğu Avrupa'daki kar tahribatının ortasında kaldı."



DW, "Kar fırtınası, Yunanistan ve Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkiledi."



İstanbul Valisi Yerlikaya'dan TEM ve E-5'te park edilen araçlar için uyarı İstanbul karla mücadelesine devam ederken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan son dakika açıklaması geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, karla mücadelenin etkin sürdürülmesi için Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerektiği çağrısında bulundu.

Bakan Koca: UMKE ekipleri İstanbul’un hizmetinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için UMKE ekiplerinin hazır olduğunu belirtti, “UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir” dedi.

İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı İstanbul Valiliği kar yağışı sonrası yaşanan yoğunluk nedeniyle saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.