Türkiye Gazetesi

İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın sabah 08.00'den itibaren sona erecek. İstanbul'da bir haftadır etkili olan kar yağışı sebebiyle kentte çok sayıda önlem alındı. Bu önlemlerden biri de motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının yasaklanmasıydı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konu ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

YASAK YARIN SABAH SONA ERİYOR

İstanbul Valisi Yerlikaya bu yasağın yarın sabah itibarıyla sona ereceğini duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kıymetli İstanbullular; yarın saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

İstanbul'da kar sebebiyle motosiklet ve scooter kullanımı yasaklandı İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıkladı.

İstanbul'da motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkış yasağı devam ediyor İstanbul Valisi, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle kentte motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının devam ettiğini açıkladı.