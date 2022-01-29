Türkiye Gazetesi

Konya'da dün yüksekten düşme nedeniyle ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne getirilen bir hastanın yakınları yaralıya müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırarak, 1'i kadın 4 hemşireyi yaraladı. Saldırganlardan biri hemşirelere "Sizin maaşınızı biz ödüyoruz. Senin gibiler dayağı hakediyor" dedi. Hastanede çıkan olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde dün yaşanan şiddet olayında 1 kişinin tutuklandığını açıkladı.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bu saldırı için Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Konya Şehir Hastanesi'nde dün yaşanan şiddet olayında dört arkadaşımıza karşı işlenen kasten yaralama ve görevini yapmaya engel olma suçlarını işleyen üç şüpheliden biri hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı alınmıştır.

'KARARIN CAYDIRICI OLACAĞINA İNANIYORUZ'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kamuoyuna duyurulmuştur. Yargının vereceği kararların sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte olacağına inanıyoruz. Bu günleri aşacağız” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Konya'da bir kişi yüksekten düşerek ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıya müdahale eden 1’i kadın 4 hemşire, çıkan tartışmada hastanın yakını 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Şüphelilerden biri hemşirelere "Sizin maaşını biz ödüyoruz. Senin gibiler dayağı hak ediyor" demişti.