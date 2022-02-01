Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları tarafından, terörden temizlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesine çok sayıda EYP geçirmeye çalışan 2 PKK/YPG'lı terörist yakalandı.
ASKERİ MAHKEMEDE YARGILANACAKLAR
Muhalif askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 22 Ocak'ta, YPG/PKK işgalindeki alandan Barış Pınarı Harekatı bölgesine geçmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist, temas hattındaki SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni mensuplarınca fark edildi.
Bölgeye çok sayıda EYP geçirmeye çalıştıkları sırada yakalanan YPG/PKK'lı Ebu Emir kod adlı Ali Muhammed Hasan ile Delil kod adlı İbrahim Mustafa el-Murid, SMO'ya bağlı Askeri Polis birimine teslim edildi.
PKK/YPG'li teröristler, Askeri Polis biriminde yapılacak işlemlerinin ardından Askeri Mahkeme'ye sevk edilecek.
MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık açıkladı: 4 terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 4 terörist daha ikna çabaları sonucu teslim oldu.
MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı,yürüttüğü operasyonlar sonucu 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.