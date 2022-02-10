CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı. Bu durum sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz" diyen Bahçeli, "Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil’e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil’in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır” şeklinde tweet attı.
Ardından MHP Rize İl Başkanlığı, CHP Genel Merkezi’ne "Kemal Kılıçdaroğlu" adına kargo yolu ile kandil gönderdi. Alkan "Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin az önce yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlun'a kandil gönderilmesi talimatını aldık. Bunu kendimize bir emir olarak görüyoruz. Emredersiniz Sayın Genel Başkanım. İlk kandili de Cumhurbaşkanımızın kenti Rize'den gitmesini MHP İl Teşkilatı olarak istedik. Genel Başkanımızın emrin yerine getirdik. Kandilimizi de CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na iadeli taahhütlü olarak gönderdik” ifadelerini kullandı.
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: Elektriği kesilmeli Bahçeli:"Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm."
AK Parti'den 'Elektrik faturasını ödemiyorum' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektrik zammı konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturasını ödemiyorum' açıklamasına da cevap veren Dağ "Biz muhalefeti önemsiyoruz. Demokraside ülke yönetiminde çok büyük faydası olduğunu düşünüyoruz. Bazı yerlerde biz de muhalefetteyiz. Provokasyon şeklinde yapılan bir açıklama. Vatandaşımız bize yaşadığı sıkıntı aktarıyor. Kılıçdaroğlu bir provokasyon yapıyor." ifadelerini kullandı.
Bahçeli emri vermişti! Kılıçdaroğlu'na ilk kandil Rize'den
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elektrik faturasını ödemeyeceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aydınlanması için her il teşkilatına kandil yollanması talimatı verdi. Bunun üzerine ilk kandil Rize’den CHP Genel Merkezi’ne doğru yola çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı. Bu durum sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz" diyen Bahçeli, "Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil’e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil’in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır” şeklinde tweet attı.
Etiketler : mhp,kılıçdaroğlu,haberler,elektrik faturası,