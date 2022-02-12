Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te göçük altında kalarak yaranan ve üstü kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istemeyen işçinin görüntülerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz” demişti. Ambulansı kirletmemek için ambulansa binmeyen işçini o görüntüleri herkesi duygulandırmıştı. İşçinin yaralı halde gösterdiği hassasiyet izleyenlerin yüreğini burkmuştu.

BAKAN KOCA’DAN PAYLAŞIM

Bakan Koca’nın geçmişe atıf yaparak “Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” ifadelerini kullandığı paylaşımının ardından yabancı uyruklu 32 yaşındaki Avad İsa isimli işçi, hassasiyetinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

“ÜSTÜM KİRLİ OLDUĞU İÇİN BİNMEK İSTEMEDİM”

Avad İsa, “Biz İnşaatın üstündeydik. İnşaat çöktü ve bazı arkadaşlarım yaralandı. Çok şükür benim bir şeyim yoktu. Üstüm çamur, beton olmuştu. O an ambulans geldi ve benim binmemi istediler ancak üstüm kirli olduğu için binmek istemedim. Gösterdiği hassasiyetten dolayı Bakan Koca’ya çok teşekkür ederim. Ambulans, İtfaiye hepsi tam zamanında geldi. Allah herkesten razı olsun. Hastanede yapılan kontrolde bir şeyim olmadığını anlaşıldı. Çok şükür” diye konuştu.

Bakan Koca'dan o işçiye: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun Gaziantep'te göçük altında yaralanan işçi, kıyafetleri kirli diye ambulansa binmek istemedi. O anların görüntüsünü paylaşan Bakan Koca, "Bu devlet malı, benim üzerim kirli” diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” dedi