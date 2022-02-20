Türkiye Gazetesi

Sivas’ta Haliminhanı bölgesinde bulunan 9 milyon yıl öncesine ait fosil kemik Sivas’ın geçmişine adeta ışık tutuyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde kurulan ve milyonlarca yıllık fosilleri içinde bulunduran Tabiat Tarihi Müzesi ziyarete açıldı.

Fosillerin bulunduğu bölüm ziyaretçiler tarafından bir hayli dikkat çekerken, en çok ilgi gören parça ise 9-10 milyon yıllık olduğu düşünülen bir filin bacak kemiği oldu. Bilim insanları, fosil kemikten yola çıkarak 9-10 milyon yıl öncesinde Sivas’ın gölleri olan, etrafında zürafaların, fillerin gezdiği Afrika savanları gibi bir bölge olduğunu değerlendiriyor.

Sivas’ta Tabiat Tarihi Müzesi'nde sergilenen 9 milyon yıllık fil kemiği fosili, o dönemlerde Sivas’ın Afrika savanlarına benzediğini gösteriyor.

SİVAS'IN GEÇMİŞİNİN TANIKLARI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem, açılan müzenin hem jeolojik hem de biyolojik malzemelere ev sahipliği yaptığını belirterek Jeoçeşitliliğin örneklerinden olan bu malzemelerin Sivas’ın geçmişinin tanıkları olduğuna dikkat çekti.

9 MİLYON YILLIK FOSİL KEMİK

Prof. Dr. Erdem, "Müzemizin fosiller bölümünde hem denizel canlılara hem de karada yaşayan canlılara ait çeşitli fosillerimiz sergilenmektedir. Sivas’ın günümüzden yaklaşık 9 milyon yıl önceki dönemlerinin karalarında yaşayan bir file ait üst bacak fosil kemiğimiz burada ziyaretçilerini beklemektedir. Bu fosilin diğer parçalarından örnekler fosilleşmenin temsili olarak canlandırıldığı dolabımızın içerisinde bulunmaktadır. Daha önce araştırmacılar tarafından yapılan kazılarda bu bölgede aynı zamana ait zürafa, gergedan ve atlara ait fosiller saptanmıştır. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi paleontolojik bulguların dünyamızın geçmişini anlamada çok önemli" dedi.

500 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT VE SİVAS'A AİT

Prof. Dr. Erdem, 500 milyon yıl önceki dünyanın sakinlerinden olan ve trilobit olarak adlandırılan fosil örneğinin müzenin en eski fosillerinden biri olduğunu ve Fas’tan geldiğini söyledi. Fosilin günümüzde eklem bacaklılar denilen canlıların o dönemlerde denizlerde yaşamış atalarına ait bir örnek olduğunu belirten Erdem, ülkemizde de bazı yerlerde bulunduğunu ifade etti.

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