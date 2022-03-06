Türkiye Gazetesi

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı ülkeler yaptırımlarını arka arkaya açıklarken, Rusya ve Ukrayna'dan ham madde ithal eden yağ sektöründe de fiyat artışına neden oldu. Bazı vatandaşlar fiyat artış nedeninin yeterli stok olmadığı için olduğunu söyledi ve fiyatların bu denli artmasına tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci konuya ilişkin yeteri kadar ayçiçek yağı stoğu olduğunu açıkladı.

Bu durumdan faydalanmak isteyen bazı fırsatçılarda fiyatların artacağı yönünde duyumlar alınca yağ stoğu yaparak yüksek fiyatta satışa sunmayı planlıyordu. Ancak Diyarbakır'daki Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri stokçuluk yapan marketlere gece saatlerinde baskın düzenledi.

RAFTA OLMASI GEREKEN YAĞ DEPODA

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçe genelinde anlık baskınlar yapan zabıta ekipleri, depolarda stoklanmış ürünlerle karşılaştı. Marketlerin raflarında yer almayan yağların depolarda olduğu görüldü.

STOK ÜRÜNLER EL KONULARAK YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

İş yerlerini tek tek inceleyip didik didik arama yapan ekipler, stoklanan ürünlere el koydu ve yasal süreç başlattı.

'STOKÇULUK VE FIRSATÇILIK SUÇTUR'

Vatandaşları ekonomik olarak mağdur edip piyasada da huzursuzluğa neden olan stokçular ve fırsatçılar için yasal işlem başlatıldığını belirten Başkan Beyoğlu, "Vatandaşların hakkını ve hukukunu gözetmek üzere böyle bir çalışma başlattık. Bu konudaki duruşumuz nettir ve vatandaşlarımızı korumaktan yanadır. Stokçuluk ve fırsatçılık hem suçtur, hem de gayri ahlakidir. Denetimlerimiz gece gündüz demeden devam edecektir" dedi.

Tarım Bakanı Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ayçiçek Yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Vatandaşlar akın etti: 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını duyan koştu 5 litrelik sıvı ayçiçek yağının fiyatının 99 TL olduğu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satış noktalarına talep arttı.

Bakanlık ayçiçek yağı ve un için harekete geçti: Fiyatlar düşecek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında; KDV oranlarında sadeleştirilmeye gidileceği ve bunların etiketlere yansıyacağı öğrenildi. Bu kapsamda; ayçiçek yağı, un, yumurta gibi yüksek fiyatlı ürünlerde de düşüş yaşanacağı öngörülüyor.