Türkiye Gazetesi

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 2 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Sedef Kabaş'ın tahliyesine karar verildi.

Kabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret suçundan da beraatına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş'ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve iki bakana karşı 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istenen gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Kabaş, 11 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.